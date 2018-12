Schuilkelder en fundering uit de tijd van Napoleon blootgelegd in Delfzijl

Bij graafwerkzaamheden in Delfzijl is het fundament van een kazerne uit de tijd van Napoleon tevoorschijn gekomen. Daaronder zaten drie waterputten, die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt als schuilkelder. Eén daarvan blijkt nog intact te zijn.

De restanten werden afgelopen vrijdag ontdekt. Nadat al het water uit de kelder gepompt was, kon er vandaag een kijkje in genomen worden. "Het is mooier dan ik had verwacht", zegt archeoloog Marlies van Kruining tegen RTV Noord. "Het is een heel mooi rond gewelf met Friese geeltjes."

Van kazerne naar schuilkelder

De Fransen bouwden de kazerne in de tijd van Napoleon om de vesting Delfzijl te beschermen tegen een mogelijke invasie van Engelse troepen. Na het vertrek van de Fransen, werd het gebouw een tijdelijk onderkomen voor onder meer een synagoge en een zeevaartschool.

"In de Tweede Wereldoorlog haalden mensen met emmers al het water eruit, omdat hier geschoten werd", zegt Hans Beukema die over de geschiedenis van Delfzijl schreef. "Toen is men met elkaar in de bunkers gaan zitten."

De kazerne overleefde de oorlog niet. In 1945 raakte het gebouw zwaar beschadigd bij bombardementen. Lang bleef het in verwaarloosde toestand staan tot er in de jaren vijftig en zestig een zand- en grindhandel op het terrein kwam.

'Best wel uniek'

"Iedereen was in het ongewisse over wat er met die kelders was gebeurd", zegt Beukema. "En nou zien we ze weer boven de grond komen." Een verrassende vondst, zegt archeologe Van Kruining. "We hadden niet verwacht dat er nog zoveel van over zou zijn. Dat er een kelder nog helemaal intact is, is best wel uniek."

Op termijn verdwijnt het bouwwerk opnieuw onder de grond. De kelder wordt opgevuld met zand zodat er verder gegaan kan worden met de herinrichting van het plein. Voordat het zover is wordt eerst alles uitgebreid gedocumenteerd en gefotografeerd.