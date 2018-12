Italiaanse minister: misschien geeft Nederland ook nog tulpen aan migranten?

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Matteo Salvini (Lega Nord) zegt dat migranten in zijn land nog wel degelijk goed worden opgevangen. Hij heeft Nederland uitgenodigd om te komen kijken.

Salvini reageert op het Nederlandse besluit om asielzoekers met minderjarige kinderen voorlopig niet terug te sturen naar Italië, als ze via dat land de EU zijn binnengekomen en daar hun asielprocedure moeten afwachten. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen, waardoor opvang onzeker is geworden.

Op een persconferentie zei Salvini: "Laat de Nederlanders hier maar komen. We vangen migranten goed op, geven ze taalcursussen. Misschien dat ze in Nederland ook tulpen meegeven ofzo. Maar ik word niet wanhopig als ze de migranten niet meer sturen hoor, haha."

Bezuinigingen op de opvang

Italië laat alleen nog migranten met een verblijfsvergunning en onbegeleide minderjarigen toe tot opvangcentra. Op de opvang van andere migranten wordt bezuinigd. Ze mogen nog maximaal zes maanden in de asielcentra blijven. Dat betekent waarschijnlijk dat duizenden migranten op straat belanden.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat nu na wat er gebeurt met gezinnen met minderjarige kinderen die volgens de zogeheten Dublin-claim worden teruggestuurd. Dat is een Europese afspraak die bepaalt dat migranten asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU zijn binnengekomen.