May heeft morgen 'brexit-ontbijt' met Rutte

De Britse premier Theresa May komt morgenochtend naar Den Haag voor een werkontbijt met premier Rutte. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten.

May kondigde vanmiddag al aan dat ze van haar EU-collega's extra toezeggingen wil bij de brexit-deal. Ze begint haar ronde morgenochtend op het Catshuis.

De verhoudingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn ondanks de brexit-plannen erg goed. Binnen de EU trekken de beide landen vaak gezamenlijk op.

De Britse regering besloot vandaag de Lagerhuis-stemming over de deal, waarover twee jaar is onderhandeld, voor onbepaalde tijd uit te stellen. May was tot de conclusie gekomen dat de huidige overeenkomst onvoldoende steun zou krijgen in het parlement. Vooral de status van Noord-Ierland en grens met Ierland is een heikel punt.

Door opnieuw met haar Europese collega's te gaan praten hoopt May toezeggingen los te krijgen op dat punt. Ze denkt dat ze daarmee de deal wel door het Lagerhuis kan krijgen.

Verschillende Europese leiders hebben al gezegd dat er weinig meer te onderhandelen valt.

Minister Blok zei vanmiddag dat over de kwestie van de Ierse grens al veel is gezegd, maar dat hij best nog een keer naar May wil luisteren: