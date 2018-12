Grootste seriemoordenaar uit de moderne Russische geschiedenis veroordeeld

De Rus Michail Popkov is door een rechtbank in Siberië veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van zestig vrouwen en de moord op een politieagent, meldt het Russische persbureau Interfax. De voormalig politieagent werd drie jaar geleden al veroordeeld voor de moord op 22 vrouwen en geldt nu als de grootste seriemoordenaar uit de moderne Russische geschiedenis.

De 54-jarige Popkov werd opnieuw een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 2015 kreeg hij die ook al. In 2012 werd Popkov, afkomstig uit Angarsk in de Oost-Siberische regio Irkoetsk, gearresteerd. Hij was in 1998 al vertrokken bij de politie.

Dna-onderzoek

De lokale politie deed jarenlang onderzoek naar de reeks verkrachtingen en wrede moorden in de regio. Tussen 1994 en 2010 verdwenen vrouwen in de leeftijd tussen de 17 en 38 jaar 's avonds en 's nachts uit openbare plekken. Hun zwaar verminkte lichamen met daarop sporen van seksueel geweld werden later teruggevonden op afgelegen plekken - in bossen, op begraafplaatsen en langs wegen. In 1999 vermoordde Popkov ook een politieagent.

Bij meerdere slachtoffers werden sporen van dezelfde auto gevonden. Er werd uiteindelijk een dna-onderzoek gehouden onder alle eigenaren van dat type auto in Angarsk. Sperma dat op het lichaam van een de slachtoffers werd gevonden, leidde uiteindelijk naar Popkov.

Meer slachtoffers dan Tsjikatilo

Na zijn eerste veroordeling zei Popkov dat hij Angarsk wilde zuiveren van vrouwen met een "losbandige levensstijl". Tegen medegevangenen zei hij dat hij meer slachtoffers had gemaakt dan Andrej Tsjikatilo, een beruchte Russische seriemoordenaar die ter dood veroordeeld werd voor het vermoorden van 52 vrouwen en jonge kinderen tussen 1978 en 1990. Die werd in 1994 geëxecuteerd. Sinds 1996 geldt in Rusland een moratorium op de doodstraf, wat inhoudt dat er geen executies meer worden voltrokken.

Uit psychiatrische onderzoeken is gebleken dat Popkov volledig toerekeningsvatbaar is. Zijn advocaat liet weten dat zijn cliënt in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. Ook verzet Popkov zich tegen het afnemen van zijn politiepensioen, dat hij ook na zijn veroordeling in 2015 bleef ontvangen.