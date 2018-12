Lawinegevaar in Alpen door vers pak sneeuw en storm

Wintersporters in de skigebieden in Zwitserland en Oostenrijk, moeten rekening houden met lawinegevaar in de Alpen. De afgelopen dagen is er tussen de veertig en tachtig centimeter sneeuw gevallen, zegt de Zwitserse lawine- en sneeuwdienst SLF. Die houdt er wel rekening mee dat het gevaar vandaag op zijn hoogtepunt is en de rest van de week langzaam afneemt.

In het Zwitserse kanton Graubünden, in het oosten van het land, zijn de meeste bergpassen gesloten. Een aantal plaatsen is over de weg niet meer bereikbaar. Vanaf een hoogte van 2000 meter ligt daar vijftig tot tachtig centimeter centimeter verse sneeuw.

Storm Marielou

Daarnaast wordt het Alpengebied geteisterd door de winterstorm Marielou en is de temperatuur aan de hoge kant. Voor delen van het gebied is code oranje uitgeroepen, de op een na hoogste waarschuwing. Door de combinatie van verse sneeuw, relatief hoge temperaturen en een stormachtige wind kan het sneeuwdek makkelijk gaan schuiven.

Uit voorzorg zijn de zuidelijke Lukmanierpas en de Flüelapas gesloten. Andere bergpassen, zoals de Oberalp, de San Bernardino, de Splügen en de Umbrail waren al dicht. Die zijn elk winterseizoen van oktober tot mei afgesloten voor verkeer.

In het Zillertal en het Stubaital in Oostenrijk gelden code drie en vier op een schaal van vijf. Ook daar veroorzaakt de combinatie van verse sneeuw en een stormachtige wind problemen. Dat gebeurt al boven de 1800 meter.

Reddingsactie

Gisteren werden twee Spaanse wandelaars in de bergen bij Luzern, in Zwitserland, gered. De twee waren door een lawine vast komen te zitten in de sneeuw. Zo'n twintig mensen waren bij de reddingsactie betrokken. De Spanjaarden werden onderkoeld in de sneeuw gevonden en naar een ziekenhuis overgebracht.