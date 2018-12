Twee doden bij ongeluk op viaduct in Breda

Bij een ongeluk op een viaduct over de A16 bij Breda zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon raakte gewond.

Volgens de politie kwamen twee auto's in botsing op het viaduct. Een van de auto's vloog vervolgens in brand. De dodelijke slachtoffers zaten allebei in de auto die vlam vatte. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. De gewonde uit de tweede auto is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Waardoor het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Het viaduct is voorlopig dicht. Ook de op- en afritten Breda-Noord van de A16 zijn dicht.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, meldt Omroep Brabant.