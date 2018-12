Gamer gearresteerd na mishandeling vrouw in livestream Fortnite

In Sydney is een 26-jarige man aangehouden omdat hij zijn partner zou hebben geslagen tijdens een livestream. De man speelde de populaire videogame Fortnite en kreeg ruzie met zijn vrouw omdat zij vroeg of hij wilde stoppen met spelen om te komen eten.

Op de video is te zien dat de gamer zichzelf filmt tijdens het spel en tegen zijn vrouw schreeuwt: "Ik zei toch dat ik zo zou komen!" Vervolgens loopt hij uit beeld, maar de livestream gaat gewoon door. Daarna is een klap te horen en op de achtergrond hoor je een vrouw huilen.

De vrouw schreeuwt dat hij "een smerige vrouwenmepper" is en richt zich daarna tot de mensen die via de livestream meekijken. "Hoorden jullie dat? Hij sloeg me zojuist in het gezicht."

Huilende kinderen

De ruzie en het geschreeuw tussen het stel gaat nog minuten door. Op de achtergrond zijn huilende kinderen te horen. Iemand die de livestream bekeek, maakte een melding bij de politie, waarna agenten poolshoogte namen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen naar de uitzending keken.

Volgens de politie waren er naast de 21-jarige vrouw ook twee meisjes van 3 jaar en 20 maanden in het huis. De vrouw raakte niet ernstig gewond, maar was wel overstuur. De man is inmiddels op borgtocht vrijgelaten en moet donderdag voor de rechter verschijnen. Tot die tijd mag hij niet in de buurt van zijn partner komen.