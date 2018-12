Podcast De Dag: waarom de gele hesjes vooral onder de taalgrens blijven

In de media gaat het veel over de protesten in Frankrijk - die groot zijn - en de kleinere protesten in Nederland. In De Dag richten we de blik op Belgiƫ. Correspondent Thomas Spekschoor was bij de protesten en sprak de demonstranten. Hij vertelt over de paralellen met Frankrijk en Nederland, het optreden van de politie en het traangas in zijn ogen.

En we praten over sjoemeldiesels. Want de Nederlandse overheid was er al lang voor het losbreken van het dieselschandaal achter gekomen dat de auto's veel viezer waren was toegestaan. Het ministerie van Infrastructuur werd met een kluitje in het riet gestuurd, zo blijkt uit een reconstructie van Reporter Radio. Programmamaker Thijs van Dorssen legt uit wat er mis is gegaan.