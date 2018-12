Opnieuw Hollandse meesters uit Hermitage naar Amsterdam

Museum Hermitage Amsterdam komt opnieuw met een tentoonstelling van Hollandse meesters uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. Het gaat om werken die niet eerder zijn teruggekomen uit Rusland.

De tentoonstelling met de werktitel Hollandse Meesters II zal te zien zijn in 2023-2024. De Hermitage in Sint-Petersburg bezit zo'n 1500 schilderijen van Hollandse meesters, zoals Rembrandt, Frans Hals, Gerard Dou en Paulus Potter.

De verzamelwoede van de Russen begon toen tsaar Peter de Grote na zijn eerste reis naar Holland in 1696-1697 opdracht gaf om er kunstwerken te kopen. Vooral Catharina de Grote, die tsarina was van 1762 tot 1792, kocht veel kunstwerken. Ze legde in 25 jaar tijd een enorme collectie aan.

De vorige tentoonstelling, Hollandse Meesters uit de Hermitage - Oogappels van de tsaren, leverde het museum een recordaantal bezoekers op. In acht maanden tijd bezochten 340.000 mensen de Amsterdamse Hermitage.

Jubileumjaar

Volgend jaar bestaat de Hermitage tien jaar. Dat jubileum wordt gevierd met twee grote tentoonstellingen. In februari opent De Schatkamer! In een overzicht van hoogtepunten uit de vele collecties van de Hermitage in Sint-Petersburg wil het museum 25.000 jaar kunstgeschiedenis in beeld brengen, van de prehistorie tot nu.

In het najaar opent een tentoonstelling van juwelen uit de Hermitage. Daar zullen behalve juwelen schilderijen te zien zijn van tsarina's en adellijke vrouwen die voor hun portretten zorgvuldig hun kleding en juwelen uitkozen. Daarmee werden hun identiteit, smaak, afkomst en rijkdom uitgedrukt.