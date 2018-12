Hoge celstraffen voor dubbele liquidatie in Rotterdam

De hoofdverdachte van een dubbele liquidatie in december vorig jaar in Rotterdam is veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Hij heeft het volledige magazijn van een kalasjnikov op de twee slachtoffers leeggeschoten. De bestuurder van de auto van waaruit werd geschoten kreeg 20 jaar cel.

De rechtbank is bij de veroordeling van de hoofdverdachte niet meegegaan met de eis van 30 jaar gevangenisstraf, omdat hij ten tijde van de moord net 18 jaar was geworden en geen professionele huurmoordenaar is.

De bestuurder was 17 jaar toen de liquidatie plaatsvond. Maar omdat hij na zijn aanhouding door de politie in eerste instantie zweeg, concludeert de rechtbank dat hij een berekenende, volwassen houding heeft. Daarom is hij volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. Tegen hem was 25 jaar cel geƫist.

Volgens de rechtbank is het aannemelijk dat beide daders elk 15.000 euro voor hun daad hebben gekregen. Ze moeten dit bedrag nu betalen aan de staat.

Een derde man die bij de twee daders in de auto zat, is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie. Hij was in december vorig jaar nog 17 jaar en is veroordeeld volgens het strafrecht voor minderjarigen.

Passerende auto

Bij de liquidatie op 20 december vorig jaar kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. De daders hadden het gemunt op de 26-jarige man. Het gerucht ging dat hij een crimineel zou hebben beroofd. De rechtbank neemt het de daders kwalijk dat ze het op de koop toe hebben genomen dat de andere man ook om het leven kwam.

Volgens de rechtbank is er sprake van een koelbloedige liquidatie en zijn welbewust levens opgeofferd voor geldelijk gewin. De rechtbank rekent het de daders zwaar aan dat het op het moment van de moord, tegen 19.00 uur, druk was op straat. Ouders met kinderen kwamen terug van een kerstdiner op een school. "Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen."

De opdrachtgever van de moord is onbekend gebleven. Diestelde de auto en het wapen beschikbaar.