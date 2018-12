Spoedoverleg Brits kabinet, speculaties over uitstel brexit-stemming

Premier May houdt spoedoverleg met de belangrijkste ministers van haar kabinet.

Er wordt gespeculeerd dat zij de stemming over de brexit morgen in het Lagerhuis wil uitstellen, maar volgens haar woordvoerders is daar geen sprake van.

May heeft gisteren nog gezegd dat er geen uitstel komt, ook enkele ministers benadrukten dat vanochtend nog.

Stemming

Het akkoord met de Europese Unie over de brexit zou morgen in stemming worden gebracht in het parlement. Alles wijst erop dat daar geen meerderheid voor de deal is.

Een belangrijk deel van Mays eigen partij veroordeelt het akkoord met de EU, omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) aan veel EU-regels gebonden blijft, onder meer door de afspraken over het grensverkeer tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland.

Als de EU en het VK het daarvoor geen oplossing vinden, komt er een tijdelijke regeling voor het Verenigd Koninkrijk. Conservatieve voorstanders van de brexit zijn bang dat de Britten dan lang vastzitten aan die douane-unie.

Uitspraak Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie maakte vanmorgen bekend dat de Britten het brexit-proces nog kunnen stoppen.

Een woordvoerder van May zei dat ze dat niet van plan is en dat de uitspraak van het hof daar niets aan verandert.