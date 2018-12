Handgranaat en kogelhulzen gevonden in Haagse wijk Laak

In Den Haag is vanmorgen vroeg een handgranaat gevonden. Het explosief lag bij een scooter in stadsdeel Laak.

Rond 03.00 uur vannacht kreeg de politie een melding dat er schoten zouden zijn gehoord en er een explosief zou zijn achtergelaten bij een scooter. Na de melding werd het explosief gevonden, evenals hulzen van kogels, meldt Omroep West.

Ontploffen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat meegenomen. Rond 05.00 uur kon de 1e Lulofsdwarsstraat, die vanwege het onderzoek was afgezet, weer worden vrijgegeven. De granaat wordt ergens anders tot ontploffing gebracht.

De politie heeft geen idee of er iemand is neergeschoten. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen. De scooter is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar beelden van camera's uit de omgeving, ook wordt buurtonderzoek gedaan.