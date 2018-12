Transformatie youtuber Nikkie de Jager gaat viral

Over hoe de 24-jarige De Jager de kilo's is kwijtgeraakt schrijft ze nu niks. Eerder zei ze al dat beter eten en een privégym hielpen. "Vroeger had ik een personal trainer en trainde ik met hem in zo'n grote sportschool. Dan schaamde ik me meestal diep: ik krijg een mega rood hoofd als ik heb gesport en dat haat ik, dus hield ik me in."

De Jager maakt in het Engels make-upvideo's. Ze is in het verleden wel een "onbekende BN'er" genoemd, omdat niet iedereen weet dat ze verreweg de populairste youtuber is van ons land: op de videosite heeft ze ruim 11 miljoen volgers, het drievoudige van Enzo Knol en Dylan Haegens bij elkaar (2 en 1,5 miljoen volgers).

Door de tutorials kwam de visagiste ook bij supersterren als Katy Petty en Kim Kardashian terecht om hun make-up te doen. Daarnaast dook De Jager op in het jaaroverzicht van YouTube en doet ze komend jaar mee aan Wie is de mol?

Alle reacties op haar transformatie doen De Jager veel goed, schrijft ze in een nieuw bericht. "Jullie maken me het blijste meisje in de wereld."