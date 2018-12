Rotterdamse verpleger vervolgd voor vier 'insulinemoorden'

Een 22-jarige verpleger uit Rotterdam wordt vervolgd voor moord in zeker vier zaken waarbij hij ouderen zonder noodzaak insuline zou hebben toegediend. In zes andere zaken is er sprake van onwelwording. Deze ouderen overleefden de hoge dosis insuline.

Het Openbaar Ministerie heeft twee andere zaken nog in onderzoek. Mogelijk leidt dat onderzoek tot nog twee nieuwe verdenkingen van moord. Dat is bekend geworden tijdens een pro-forma-zitting bij de rechtbank in Rotterdam.

Het OM onderzocht in totaal vijftien verdachte gevallen. Daarvan zijn er drie geseponeerd. Voor het onderzoek zijn zeker drie lichamen van overleden bewoners van zorginstellingen opgegraven.

Stagiair en invalkracht

De 22-jarige verdachte werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. "Hij draaide vaak opvuldiensten, in het weekend en in de avond. Dat betekende dat hij dan alleen was", zegt verslaggever Robert Bas.

Ruim een jaar geleden liep hij tegen de lamp. "Een bewoonster van een van de verzorgingstehuizen waar hij als verpleger werkte, werd ernstig ziek. In het ziekenhuis vertrouwden artsen het niet en ontdekten heel veel insuline in haar bloed", zegt Bas. "Daarna werd een onderzoek gestart en kwamen de andere zaken in beeld."

Over het motief van de man is tijdens de zitting niets bekend geworden. Het OM beschuldigt hem ook van diefstal uit verzorgingstehuizen. In februari is er een regiezitting in deze zaak. De inhoudelijke behandeling volgt later in het jaar.