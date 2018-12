EU helpt migranten als Hussam te integreren in Marokko

Toen Hussam een vluchtelingenstatus aanvroeg bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, bood die organisatie aan hem te helpen met studie, werk of een eigen onderneming. "Eerst wilde ik een kleine bakkerij beginnen maar UNHCR adviseerde me iets groters om genoeg inkomsten te hebben."

Hussam begon een restaurant. De keukenapparatuur kocht hij met zijn eigen geld, maar de eerste vijf maanden huur betaalt UNHCR. Elke week heeft de begeleider van Hussam bij UNHCR contact met hem om te vragen hoe het gaat.

"We kijken met de vluchteling naar de financiƫle situatie, wat hij of zij kan en wil. Eventueel doen we marktonderzoek en kijken waar de benodigdheden te koop zijn," legt Adelie Breil van UNHCR uit. "Na de opstartfase checken we vier keer per jaar of het goed gaat, of dat we moeten helpen."

UNHCR heeft sinds 2007 zo'n 660 projecten van migranten begeleid op deze manier. Ook zijn zo'n honderd mensen geholpen aan een baan, stage of opleiding.

Waardigheid

"Ze moeten hier een nieuw leven opbouwen, maar het is lastig om hier werk te vinden want er is veel werkeloosheid," vult Marieme Diakhate van UNHCR aan. "Ook kunnen ze niet werken zonder verblijfsvergunning en is hun diploma hier vaak niet geldig."

Sinds 2014 is het toegestaan om een eigen zaak te beginnen als iemand een asielaanvraag heeft ingediend, maar nog geen verblijfsvergunning heeft. "Daarom focussen we ons op ondernemerschap", zegt Diakhate.