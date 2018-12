Jongen (7) van richel huis gered met hoogwerker

Een jongen van 7 is gisteren uit een raam op de eerste verdieping van zijn huis in Tilburg geklommen. Zijn ouders waren niet thuis. De jongen is door de brandweer gered.

Buurtbewoners zagen de jongen in de regen in zijn pyjama en met blote voeten op de richel van een rolluikkast staan. Met een ladder probeerden buurtbewoners het jongetje naar beneden te halen, maar dat lukte niet, meldt Omroep Brabant.

Met een hoogwerker van de brandweer kon de jongen daarna alsnog naar beneden worden gehaald. De politie heeft een zorgmelding van de situatie gemaakt. Inmiddels is een van de ouders bij het kind. Waarom er niemand thuis was, is niet bekendgemaakt.