Treinstaking in Duitsland, chaos op de wegen

Het treinverkeer in Duitsland ligt voor een groot deel plat door een staking van treinpersoneel. De staking gaat tot zeker 09.00 uur vanochtend duren.

Zaterdag liepen de cao-onderhandelingen voor het treinpersoneel vast. De Duitse spoorwegen gaan niet in op de looneisen van de vakbond. De bond riep vervolgens op tot de staking.

In heel Duitsland zijn de snelle treinen tussen de grote steden uitgevallen. Ook het regionale treinverkeer is getroffen door de staking. Veel Duitsers nemen nu de auto, waardoor er veel files staan.

Compensatie

De staking geldt alleen voor de ochtendspits, maar de verwachting is dat het nog de hele dag zal duren voordat de treinen weer volgens schema rijden. Reizigers worden opgeroepen om de trein vandaag te mijden. Als compensatie zijn de treinkaartjes van vandaag ook morgen geldig.

Een woordvoerder van de NS zegt dat ook Nederlanders die naar Duitsland willen reizen rekening moeten houden met de staking. "De staking is zeker van invloed, maar de situatie is per internationale trein verschillend. We raden reizigers aan om de reisplanner goed in de gaten te houden."