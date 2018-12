Zeker drie auto's zijn afgelopen nacht grotendeels in vlammen opgegaan in Hoogeveen. Aan het begin van de nacht rukte de brandweer uit voor een brand in een bedrijfsauto. Die raakte zwaar beschadigd.

Bij een tweede melding, een paar uur later, stonden twee auto's al in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde. Volgens RTV Drenthe houdt de politie rekening met brandstichting.

De afgelopen jaren zijn in Hoogeveen verschillende auto's uitgebrand. Een paar mensen zijn daarvoor veroordeeld.