Geëmotioneerde excuses premier Nieuw-Zeeland om vermoorde backpacker

De 21-jarige Grace Millane was bezig met een wereldreis van een jaar na haar afstuderen. Op 1 december werd de Britse voor het laatst levend gezien, haar familie sloeg alarm toen ze een dag later geen contact opnam voor haar verjaardag.

"Grace heeft nog nooit zolang geen contact opgenomen met ons", zei haar vader op een persconferentie. "Ze kwam aan op 20 november en overspoelde ons met foto's en berichten over haar avonturen."

Uit beelden van bewakingscamera's bleek dat Grace met een onbekende man mee was gegaan naar zijn hotel in Auckland. Nadat de man zaterdag was opgepakt werd haar lichaam een dag later teruggevonden in een bos.