Wekdienst 10/12: conferentie Marrakesh en Nobelprijs voor Vrede uitgereikt

De Italiaanse politie heeft in verband met het nachtclubdrama in Corinaldo een minderjarige verdachte aangehouden. Dat melden Italiaanse media. Het zou gaan om een jongen van 16. Volgens ooggetuigen spoot hij met pepperspray en veroorzaakte hij daarmee vrijdagnacht paniek, waarna in het gedrang een balustrade instortte. Zes bezoekers kwamen daarbij om het leven.

De jongen zou pepperspray hebben gebruikt om een kettinkje te kunnen stelen.