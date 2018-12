Ook Chili tekent pact van Marrakesh niet

Ook Chili zal het VN-migratiepact niet tekenen. De onderminister van Binnenlandse Zaken heeft dat gezegd in een Chileense krant, aan de vooravond van de top in de Marokkaanse stad Marrakesh waar het verdrag zal worden goedgekeurd.

"Onze positie is helder", zegt onderminister Ubilla in de krant El Mercurio. "Migratie is geen mensenrecht. Landen moeten zelf hun toelatingseisen voor buitenlanders kunnen bepalen."

Chili voegt zich met het besluit om niet te tekenen bij meer dan tien andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk. Hoewel het pact officieel geen bindende status heeft, vrezen deze landen dat migranten er toch rechten aan kunnen ontlenen.

Nederland en Belgiƫ

Het verdrag is het resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen alle lidstaten van de Verenigde Naties en wordt vandaag en morgen besproken in Marrakesh. De tekst heeft in meer landen tot discussie geleid.

Nederland steunt het pact wel, maar zal tijdens de top een steunverklaring voorlezen die ongewenste juridische gevolgen moet voorkomen. In Belgiƫ viel het kabinet afgelopen weekend over de kwestie.