Consumentenbond dreigt KLM met rechtszaak

Luchtvaartmaatschappijen moeten de 'no-show'-clausule bij vliegtickets schrappen. Dat zeggen consumentenorganisaties uit verschillende Europese landen. In Nederland dreigt de Consumentenbond met een gang naar de rechter als KLM niet stopt met het no-showbeleid.

In de no-showclausule staat dat als reizigers niet komen opdagen voor een vlucht, alle aansluitende boekingen automatisch komen te vervallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchten waarbij overgestapt moet worden, maar ook om retourvluchten.

250 euro extra voor eigen stoel

Als de reiziger toch gebruik wil maken van de aansluitende vluchten, moet hij bijbetalen of een nieuw ticket kopen. Daarmee worden mensen onnodig op kosten gejaagd, stelt de Consumentenbond.

De bond krijgt hier regelmatig klachten over. Bijvoorbeeld van een man die niet met zijn gezin van Amsterdam naar München kon vliegen omdat hij ziek was. Hij reisde op een andere manier naar München, maar mocht vanwege het no-showbeleid niet mee met de vlucht terug. Bij de incheckbalie moest hij voor een enkele reis 250 euro betalen. Hij kreeg vervolgens dezelfde stoel toegewezen en zat alsnog bij zijn gezin.

Een andere klacht kwam van een man die een retourtje naar Barcelona had geboekt. Vanwege een onverwachte zakenreis reisde hij niet vanuit Amsterdam, maar vanuit Londen naar Barcelona, Daardoor mocht hij van KLM niet meer mee op de retourvlucht naar Nederland. De extra kosten bedroegen 270 euro, waardoor het voor hem goedkoper was om een enkeltje te boeken via een andere maatschappij.

De Europese consumentenorganisatie BEUC noemt het no-show-beleid oneerlijk, ook omdat passagiers er vaak op het vliegveld pas achter komen dat ze niet mee mogen met de aansluitende vlucht. De clausule is vaak weggestopt in de voorwaarden. Het BEUC wil dat de Europese Unie de regeling verbiedt.

Verrassing op vliegveld

De Belgische consumentenbond Test Aankoop spande in juli in België al een rechtszaak aan tegen Air France-KLM vanwege het no-showbeleid. In het verleden zijn ook Lufthansa, British Airways en Iberia Airlines door rechters op de vingers getikt, zegt het BEUC.

Volgens de organisatie heeft KLM een van de meest nadelige regelingen. Bij de luchtvaartmaatschappij moeten klanten die niet zijn komen opdagen extra betalen als ze het ticket alsnog willen gebruiken voor de aansluitende vluchten. Volgens de Consumentenbond variëren de bedragen van 125 euro voor korte vluchten tot 3000 euro voor lange vluchten.

Prijs afhankelijk van plek van vertrek

De bond geeft KLM tot komende woensdag om te reageren op de eis, anders volgt een dagvaarding. KLM zegt de brief van de Consumentenbond te bestuderen, maar niet in de media vooruit te willen lopen op het ultimatum.

De luchtvaartmaatschappij zegt dat de prijs van een ticket afhankelijk is van veel factoren, waaronder de plaats waarvandaan iemand vertrekt, de datum van de vlucht en de bestemming.

"Het is hierom ook belangrijk dat een passagier zijn reis aflegt zoals in de boeking is afgesproken", zegt een woordvoerder. "Mocht een passagier daarvan willen afwijken, dan behoudt KLM zich het recht voor om hier een vaste vergoeding voor in rekening te brengen."