'Tiener vast na discodrama in Italië'

In het onderzoek naar het dodelijke incident in een nachtclub in Corinaldo is een minderjarige jongen aangehouden, melden Italiaanse media. Volgens ooggetuigen spoot hij met pepperspray en veroorzaakte hij daarmee de paniek die leidde tot de dood van zes bezoekers.

Het drama speelde zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag, tijdens een concert van een rapper. Toen iemand in de menigte een irriterende stof spoot, renden mensen in paniek weg. Vijf tieners en een moeder kwamen om het leven en tientallen discobezoekers raakte gewond, mede doordat een balustrade instortte.

Drugs

Volgens La Repubblica is de arrestant een jongen van 16. Hij zou de pepperspray hebben gebruikt om een kettinkje te kunnen stelen.

Bij een huiszoeking zijn drugs als heroïne en cocaïne gevonden. Voorlopig zit hij alleen vast voor drugsbezit; justitie onderzoekt nog of hij daadwerkelijk verantwoordelijk is voor het drama. Ooggetuigen hebben meer namen genoemd als schuldige.

Capaciteit

Volgens La Repubblica wordt ook de rol van de disco-eigenaren onderzocht. De nachtclub heeft een officiële capaciteit van zo'n 500 bezoekers, maar er zouden veel meer mensen binnen zijn geweest. Zelf zegt de disco dat er 680 tickets voor het concert waren verkocht.