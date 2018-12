Meisje van 16 met valse ID nacht in cel: 'Goed bezig, agent'

Vermeulen begrijpt dat zijn korte bericht van vanochtend bij mensen in het verkeerde keelgat kon schieten. "Er is niets zo multi-interpretabel als een bericht van 140 of 280 tekens." Toch blijft hij actief twitteren, zegt hij. "De insteek van het gebruik van sociale media is dat ik erop laat zien wat we allemaal meemaken als horecapolitie in Utrecht. Daar zitten af en toe hele heftige zaken in, en soms wat mindere zoals deze."

De wijkagent ziet in de aandacht ook wel een positief aspect: volgens hem moet de politie ieder weekend wel tien keer langskomen omdat tieners een vals ID-bewijs tonen. "Het idee van het versturen van de tweet was ook om aan de jongeren aan te laten zien dat zoiets niet altijd onschuldig blijft. Ook al was dit wel een uiterste maatregel."