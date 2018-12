Kettingbotsing met gondels van Oostenrijkse skilift

In wintersportgebied Hochzillertal in Oostenrijk zijn vanochtend door de harde wind vijf grote gondels op elkaar gebotst. Er is niemand gewond geraakt: vanwege het onstuimige weer was de skilift dicht.

De gondels zijn onderdeel van de nieuwe 'Wimbachexpress', die pas een week open is. In een gondel is ruimte voor tien personen. Daardoor kan de lift ruim 2600 personen per uur vervoeren.

Hoe groot de materiële schade is, is nog niet duidelijk.

Brand bij andere lift

Vorige week brak in hetzelfde wintersportgebied ook al brand uit in een station van een verbindingslift. Het vuur ontstond bij het besturingspaneel van de lift. Wanneer die lift weer in gebruik wordt genomen is niet bekend.