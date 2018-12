Strijdende partijen Jemen voor het eerst samen aan tafel

"Het zijn kleine stapjes, maar het feit dat ze nu met allen in een restaurant hebben gezeten, is al belangrijk." Een functionaris die aanwezig is bij vredesonderhandelingen over de oorlog Jemen is positief over de recente ontwikkelingen bij het overleg in Zweden.

In Stockholm probeert de VN sinds donderdag de strijdende partijen dichter bij elkaar te brengen. Dat gebeurde eerst afzonderlijk, maar nu hebben de delegaties van de Houthi's en het regime van president Hadi voor het eerst direct met elkaar gesproken.

Vrijdag werd al een voorzichtig akkoord bereikt over de uitwisseling van duizenden gevangenen. De details, over wie er bijvoorbeeld onder de regeling gaan vallen, moeten nog worden vastgesteld. Beide partijen hebben bijvoorbeeld al namenlijsten op tafel gelegd en daar moet over onderhandeld worden.

Ingewikkeldere zaken, zoals het heropenen van het vliegveld in Sanaa, dat de Houthi's in handen hebben, een wapenstilstand in de havenstad Hodeida en de positie van de centrale bank in het land zijn nog niet aan de orde gekomen. VN-bemiddelaar Martin Griffiths heeft tot donderdag 13 december ingeruimd voor deze fase van de gesprekken.