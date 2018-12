Kunstenaar Aat Veldhoen (84) overleden

Kunstenaar Aat Veldhoen is op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Amsterdam overleden. Hij was graficus, schilder en tekenaar. Veldhoen kreeg in de jaren 60 bekendheid toen hij werd gearresteerd wegens het verspreiden van wat toen werd gezien als onzedelijke prenten met vrijende paren en naakten.

Veldhoen reed tussen 1964 en 1968 ook met een bakfiets vol grafisch werk door Amsterdam. Hij verkocht zijn prenten voor drie gulden per stuk omdat hij vond dat kunst voor iedereen bereikbaar moest zijn. Door de hoge oplages bedierf Veldhoen in zekere zin zijn eigen markt.

Hij was de partner van PvdA-politica Hedy d'Ancona.