Excuses Eurosport voor zingende Frank Kramer die wedstrijd negeert

Kijkers die vannacht inschakelden voor de finale van de Amerikaanse Major League Soccer tussen Atlanta United en Portland Timbers werden uitgebreider bijgepraat over het repertoire van Frank Sinatra dan over de wedstrijd. Van de twee doelpunten die vielen voor Atlanta, werd alleen het eerste benoemd door de voormalige profvoetballer. Kramer klaagde wel dat hij zijn anekdote ervoor moest onderbreken.

Kramer, die in zijn commentaren wel vaker afweek van de wedstrijd, kreeg via sociale media zowel hoon als lof voor zijn laatste optreden. "Dit is toch pure kunst?", merkte een kijker op. Een ander vergeleek Kramers cover van One for my baby van Frank Sinatra met een intiem huiskamerconcert.