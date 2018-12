Europa deze week: Britten tellen af naar stemming

Het is nu echt aftellen voor de Britten.

Komende week is de cruciale stemming in het Lagerhuis over de deal die premier May en EU-onderhandelaar Barnier in Brussel in elkaar hebben getimmerd. Of die overeenkomst over de scheiding en de politieke verklaring over de toekomst met gejuich wordt ontvangen of weggehoond, de uitkomst is hetzelfde: de Britten verlaten binnenkort de Europese Unie.

Take it or leave it had er op het omslag kunnen staan. Dit is het, zeggen alle EU-leiders, graag of niet. Bekijk hier de aflevering van Europa Deze Week: