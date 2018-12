Steurgarnaal met eitjes natuurfoto van het jaar

De Belg Gino Symus heeft de WWF-Frans Lanting Photo Award gewonnen. Symus won de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland met zijn onderwaterfoto van een steurgarnaal met eitjes.

Volgens de jury is onderwaterfotografie in Nederland geen makkelijke opgave, gezien het troebele water en de stroming. "Toch is deze fotograaf erin geslaagd om op geraffineerde wijze een zwangere steurgarnaal te fotograferen."

De jury bestond uit presentator Humberto Tan, model en fotografe Kim Feenstra, wildlife-fotograaf Jasper Doest, Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds en de naamgever van de prijs, de wereldberoemde Nederlandse natuurfotograaf Frans Lanting. De commissie was onder de indruk van Symus' foto.

"De zon boven het water zorgt voor tegenlicht en je kunt zelfs de eitjes in het lijf van de garnaal zien. Met een heel goede combinatie van techniek, esthetiek en inhoud laat deze fotograaf zien hoe bijzonder het leven onder water in Nederland is."