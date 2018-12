Lichaam vermiste kitesurfer gevonden op strand bij Scheveningen

Bij Scheveningen is vanmorgen het lichaam van een vermiste kitesurfer gevonden. De man was sinds gisteren 17.15 uur vermist.

Hij was gaan kitesurfen met zijn dochter, meldt Omroep West. Zij ging eerder naar huis en omdat haar vader niet terugkwam, sloeg ze alarm. In eerste instantie werd op het land naar hem gezocht. Later werd zijn kite gevonden tussen de rotsblokken.