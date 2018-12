OVT: kolossale fout dat Philip Freriks ontslag live in uitzending hoorde

Dat Philip Freriks voorafgaand aan zijn laatste OVT-column niets te horen heeft gekregen, is een "kolossale fout" geweest van de redactie van het VPRO-programma. De columnist kreeg vorige week live op de radio te horen dat hij niet meer terug zou keren.

Eindredacteur Paul van der Gaag ging in het programma en op de website door het stof. Hij legde uit wat er volgens hem gebeurd is. Een halfjaar geleden belden Van der Gaag en Freriks. Vanaf dat moment ging de eindredacteur ervan uit dat Freriks eind dit jaar nog twee keer een column zou doen en zelf had besloten daarna met zijn column te stoppen.

"Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest. En ik had natuurlijk in de weken voorafgaande aan zijn column van afgelopen zondag contact met hem op moeten nemen."

Ingewikkeld

Achteraf heeft Van der Gaag zijn excuses aan Freriks aangeboden en dat doet hij ook aan de luisteraars, schrijft hij. In de uitzending van vorige week hadden de presentatoren al excuses aangeboden. Ook zei een van hen dat de VPRO "niets liever wil dan dat Freriks bij ons blijft als columnist".

Freriks zei vorige week net als de VPRO dat de kwestie op een misverstand berustte. "In april heb ik gezegd dat ik het wat ingewikkeld vond, met de afstand naar Parijs." Hij rekende daarna op een gesprek. "Daar heb ik niets meer van gehoord en ineens hoor je dat het ophoudt."

Kort na de ophef zei Freriks al niet meer terug te willen keren als columnist van OVT.

Verjonging

De OVT-redactie is overspoeld met reacties. "De verontwaardiging was groot en dat is helemaal terecht." Luisteraars zijn ook boos dat de indruk is gewekt dat columnisten weg moeten bij OVT omdat er 'verjongd' moet worden. "Dat is niet het geval. Het is wel zo dat we ook willen variëren, zodat we een podium kunnen bieden aan mensen met een verschillende kijk op de geschiedenis, jong en oud."

Ook Ruslandkenner Alexander Münninghoff (74) stopt als columnist bij het programma. In zijn afscheidscolumn zei hij vanochtend dat verjonging de reden was voor zijn vertrek. "Sinds een week of drie weet ik dat mijn dagen bij de VPRO geteld zijn. Dat is mij in klare taal meegedeeld per telefoon. 'We gaan verjongen en Philip Freriks en jij gaan eruit'."

Met een tussenpoos heeft Münninghoff 13 seizoenen aan het programma meegewerkt. "Je bent onze recordcolumnist", zei de presentator, die hem bedankte.