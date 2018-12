'AKK' is geen kopie van Merkel, maar wel een veilige keuze

In haar toespraak in Hamburg diende ze haar critici nog eens fel van repliek. "Ik sta hier zoals ik ben en zoals het leven me heeft gevormd, en daar ben ik trots op." Daarna somde ze een rits politieke functies op. AKK heeft bijna 20 jaar bestuurservaring en was minister-president van de deelstaat Saarland. In een tijd dat de CDU veel kiezers verloor, wist zij daar verkiezingen te winnen. Die ervaring is zeker een van de redenen dat zo veel gedelegeerden voor haar kozen.

Maar wat ze dan precies anders gaat doen als Merkel? In antwoorden op die vraag komt AKK toch altijd weer terecht bij het asielbeleid, dat in haar ogen nog niet consequent genoeg wordt doorgevoerd. Als minister-president van Saarland liet ze al zien dat ze niet terugschrikt voor methoden die anderen te controversieel vinden, zoals het laten maken van röntgenfoto's van asielzoekers bij wie de leeftijd niet bewezen is. Ook pleitte ze ervoor dat asielzoekers die voor een misdrijf zijn veroordeeld levenslang uit de EU verbannen moeten worden.

Nu AKK zo vaak heeft gezegd dat ze geen kopie van Merkel is, zal ze ook na haar overwinning moeten laten zien dat er geen sprake is van een eenvoudig weiter so. Ze zal zich dus niet inhouden met de kritiek op de bondskanselier en de coalitie. Ze zal de partij sowieso wat meer van de linkerflank naar het midden trekken, de nadruk weer wat meer op de christelijk-conservatieve waarden van de partij leggen. Zo is AKK een uitgesproken tegenstander van het homohuwelijk en abortus.