Kasseienweg in Oudorp is een officieel monument

De ruim een kilometer lange strook kasseien van de Munnikenweg in Oudorp is officieel een monument. Dat werd gisteren gevierd met een fietsdoop onder aanvoering van profwielrenner Laurens ten Dam, schrijft NH Nieuws.

Volgens het straatnaambord dat daarbij werd onthuld, is de weg in de 13e eeuw aangelegd door graaf Floris V. De weg is een verbinding tussen Oudorp en Alkmaar.

Drijvende kracht achter de benoeming tot gemeentelijk monument is de lokale politieke partij BAS. De door hen in september ingediende motie werd gesteund door de hele Alkmaarse politiek, waar Oudorp onder valt. Vanwege de status van beschermd erfgoed mogen de kasseien niet worden vervangen en mag de weg niet worden geasfalteerd.

'Net Parijs-Roubaix'

Volgens BAS is de weg het eerste kasseienmonument van Nederland. "Iets om trots op te zijn", zegt raadslid Willem Peters tegen NH Nieuws. In Belgiƫ en Frankrijk komt het vaker voor dat een kasseienweg een monument wordt.

De Munnikenweg heeft meerdere keren onderdeel uitgemaakt van de profronde van Noord-Holland. Wielrenner Laurens ten Dam kent de kasseien daarvan, maar woont ook vlak bij de weg. "Het heeft wel wat", zei hij gisteren bij de opening. "Met windkracht 6 lijkt het net Parijs-Roubaix."