Lancering spionagesatelliet op laatste moment afgebroken

De raket van het bedrijf United Launch Alliance zou van luchtmachtbasis Vandenberg in Californië worden gelanceerd om een spionagesatelliet in een baan om de aarde te brengen. De lancering was vrijdag ook al eens uitgesteld vanwege communicatieproblemen tussen de onbemande raket en de vluchtleiding.

De raket is inmiddels leeggetankt. Het is nog niet duidelijk wanneer een derde poging wordt ondernomen om de satelliet in de ruimte te krijgen.