Een dode en drie mensen kritiek na drugsgebruik op festival Sydney

In Sydney is een man van 19 overleden na een bezoek aan dancefestival. Drie anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Alle slachtoffers hebben hoogstwaarschijnlijk een overdosis drugs genomen.

Volgens de Australische politie overleed de man na een bezoek aan het festival Knockout Games of Destiny in het olympisch park in de stad. Het festival trok ongeveer 18.000 bezoekers.

Arrestaties

Dertien bezoekers moesten naar het ziekenhuis voor behandeling en 130 anderen hadden ook medische hulp nodig. De drie die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, zijn twee vrouwen van 19 en 25 en een man.

De politie heeft op het festival een 18-jarige vrouw opgepakt die 400 xtc-pillen bij zich had. Vier anderen zijn ook opgepakt voor de verkoop van drugs.