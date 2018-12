Gelehesjesprotesten: duizend arrestanten, honderd gewonden en veel vernielingen

België en Italië

In België heeft de politie vandaag meer dan 400 mensen in gele hesjes opgepakt. Ze gooiden in Brussel stenen en vuurwerk naar de politie en vernielden winkels. Ook sloten de demonstranten de snelweg richting Frankrijk korte tijd af. De ME greep in met traangas.

Ook in Italië was te merken dat er geprotesteerd werd. In de Italiaanse kustplaats Imperia was de grens met Frankrijk geblokkeerd, waardoor er beide kanten op een kilometerslange file stond.