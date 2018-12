Week in beeld: nog meer gele hesjes, goedheiligman en George Bush

Deze week stond opnieuw in het teken van de gele hesjes. De in Frankrijk begonnen protestbeweging tegen hoge brandstofprijzen breidde zich uit naar onder meer België en Nederland. Maar ook in Irak grepen demonstranten de gele hesjes aan om hun onvrede te uiten.

Sinterklaas bezocht woensdag kinderen in het hele land. In veel gevallen liet hij zijn schimmel op stal. Zo kwam de goedheiligman in het Drentse Emmer-Compascuum aan in een vliegtuigje. En op basisschool De Rietakker in De Bilt kwam hij aan op een quad.

Verder nam de VS afscheid van oud-president George Bush. En werden op verschillende plekken in Europa invallen gedaan tijdens een grote internationaal gecoördineerde actie tegen 'ndrangheta, een maffianetwerk uit de Italiaanse regio Calabrië.

Dat en meer in de week in beeld.