Problemen in het land door stormachtig weer

Op verschillende plekken in het land zijn problemen door flinke windstoten. In Scheveningen is een evenement afgelast vanwege het slechte weer en ook veerboten hebben er last van.

Vanavond zou de Scheveningen Light Walk zijn, maar volgens de organisatie kan de veiligheid op en rondom het parcours niet voldoende gewaarborgd worden. 10.000 wandelaars zouden eraan meedoen. Ze krijgen hun geld (tussen de 22,50 en 27,50 euro) niet terug.

"Ik kan me heel goed voorstellen dat dit zuur is. Maar als we zouden terugbetalen betekent het dat we volgend jaar geen Scheveningen Light Walk meer kunnen organiseren", zegt de organisator tegen Omroep West. Volgens haar hebben alle deelnemers tijdens het aanmeldproces met de algemene voorwaarden ingestemd, waarin staat dat ze hun geld niet terugkrijgen in situaties van overmacht.

De deelnemers aan de Light Walk zouden langs verschillende licht-, geluid- en vuuracts lopen met verschillende afstanden tussen de 7,5 en 18,5 kilometer.

Veerdienst vaart niet

Veerdiensten hebben ook last van het weer. Gisteren al werd aangekondigd dat een paar afvaarten naar Schiermonnikoog uitvielen vanwege voorspelde hoge waterstanden. Die ontstaan onder meer doordat er veel wind staat.

Langs de A28 bij het dorp Spier is een geluidswal ingestort, meldt RTV Drenthe. Dat zou te maken kunnen hebben met het weer. De muur is opgevuld met stenen en een deel van de constructie heeft het nu begeven. De muur werd in november vorig jaar geopend. Hij moest zorgen voor een halvering van de geluidsoverlast in het dorp.

In Mijdrecht heeft een windhoos veel schade aangericht bij een kwekerij. De eigenaar zegt tegen RTV Utrecht dat ruiten door de lucht vlogen en dat goten werden losgerukt. Ook stortte een deel van het dak in.

Code geel

Het is vandaag op sommige plekken in het land stormachtig. Dat was ook voorspeld. Er zijn windstoten tot 80 kilometer per uur. Volgens NOS-weerman Gerrit Hiemstra valt dat nog wel mee, maar is er waarschijnlijk overlast door de combinatie van wind en regen.

Het KNMI heeft voor vanavond code geel afgekondigd vanwege zware windstoten.

Vluchten geschrapt

Gisteravond was het door het weer de drukste vrijdagavondspits tot nu toe en Schiphol liet weten voor vandaag meer dan honderd vluchten te schrappen. Ook werden enkele kerstmarkten afgelast.