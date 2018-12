Vlaamse actrice Désirée Viola (26) overleden

De 26-jarige Vlaamse actrice Désirée Viola is overleden. Ze is onder meer bekend van de kinderserie Prinsessia van productiemaatschappij Studio 100 en was in Nederland ook te zien in Nieuwe Tijden, een spin-off van Goede Tijden Slechte Tijden. Over haar doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan.

Viola won in 2013 een modellenwedstrijd van het tijdschrift Flair en kreeg vervolgens de rol van prinses Roos in Prinsessia, dat op Ketnet en NPO 3 is te zien. Die rol speelde ze nog altijd.

Nieuwe Tijden

In de RTL 5-serie Nieuwe Tijden vertolkte Viola in het tweede seizoen Fien Poirier. De makers van Nieuwe Tijden spreken in een reactie op haar dood van "een afschuwelijk bericht". Ze hebben haar leren kennen als een liefdevolle en getalenteerde collega, schrijven ze op Facebook.

Ook Studio 100 heeft met verslagenheid gereageerd op "het plotse overlijden". De gedachten gaan uit naar haar familie en vrienden, staat in een verklaring.