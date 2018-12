Monseigneur Harrie Smeets gewijd tot bisschop van Roermond

De Sint-Christoffelkathedraal in Roermond was vandaag tot de nok toe gevuld met genodigden voor de inwijding en installatie van monseigneur Harrie Smeets tot bisschop van Roermond. Alle 1200 plaatsen in de kerk waren vergeven.

Onder de aanwezigen waren 24 bisschoppen: alle Nederlandse bisschoppen die in functie zijn en ook kardinaal Simonis, die met emeritaat is. Alleen kardinaal Eijk ontbrak om medische redenen. Ook in de kathedraal waren de pauselijke nuntius in Nederland, monseigneur Cavelli, en bisschoppen uit omringende bisdommen in Duitsland en Belgiƫ.

Omdat niet alle genodigden in de Sint-Christoffelkathedraal pasten, werden nog eens driehonderd gasten ondergebracht in de vlakbij gelegen Munsterkerk. Zij volgden de inwijding via een groot scherm.