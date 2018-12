Burgemeester Katwijk opgelucht dat Project X is uitgebleven

De gemeente Cuijk heeft de noodverordening ingetrokken die voor Katwijk was afgekondigd vanwege een dreigend Project X-feest. Burgemeester Hillenaar zegt in een verklaring dat hij blij is dat het rustig is gebleven in het Brabantse dorp. "Ik denk dat ik namens alle inwoners van Katwijk en Cuijk spreek dat we opgelucht adem kunnen halen."

Nadat een 15-jarig meisje in Katwijk online mensen had uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest, werd er een evenementenpagina aangemaakt op Facebook. Duizenden mensen gaven daar op aan naar Katwijk te komen. De gemeente Cuijk was bang voor een situatie zoals in Haren in Groningen, waar in 2012 duizenden relschoppers op een Project X-feest afkwamen.

Uiteindelijk bleef de gevreesde onrust uit gisteravond, al zijn er volgens de burgemeester wel enkele honderden jongeren richting Katwijk gekomen. Maar dankzij uitgebreide politie-inzet was de situatie "volledig onder controle", aldus de burgemeester. Bij het dorp zijn vier mensen aangehouden. Eerder op de dag werden al een man uit Someren en een man uit Bergambacht opgepakt op verdenking van opruiing op sociale media.

Volgens burgemeester Hillenaar was de grote inzet van politie en andere openbare diensten noodzakelijk om de situatie niet te escaleren. Hij betreurt het dat "mensen die sociale media op dit soort manieren misbruiken de gemeenschap op enorme kosten jagen".