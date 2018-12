Honderden mensen doen mee aan NK tegenwindfietsen

De deelnemers hebben de wind niet frontaal op hun gezicht. De wind komt vanuit het westen tot zuidwesten en heeft een kracht van 7 Beaufort, meldt Omroep Zeeland.

The Dutch Mountain

De Oosterscheldekering is de beste plek om zo'n race te houden, vindt Stoekenbroek. "We noemen hem al liefkozend The Dutch Mountain. Het is hier wonderschoon. Ik kan geen mooiere plek bedenken."

De wedstrijd is dit jaar voor de vijfde keer en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Dan moet ook bekend zijn wie er heeft gewonnen.