Oorzaak Italiaanse nachtclubdrama mogelijk ingestorte noodbrug

In de Italiaanse nachtclub waar vannacht zes mensen omkwamen en tientallen gewond raakten, is mogelijk een brug deels ingestort die werd gebruikt als een van de nooduitgangen van de club. De meeste slachtoffers zouden bij die instorting zijn gevallen, melden Italiaanse media op basis van een eerste reconstructie van de gebeurtenissen.

In de nachtclub in de gemeente Corinaldo, zo'n 80 kilometer onder Rimini, waren vannacht ongeveer duizend mensen voor een concert van een Italiaanse rapper. Toen iemand in de menigte een irriterende stof spoot, waarschijnlijk pepperspray, renden mensen in paniek naar de nooduitgangen.

Drie meisjes en twee jongens tussen de 14 en 16 jaar kwamen om het leven, net als een vrouw van 39 die met haar dochter naar het concert was gekomen. Waarschijnlijk zijn de doden gevallen bij een van de drie nooduitgangen waarmee bezoekers via een brug op de parkeerplaats van de club konden komen. Die brug zou deels zijn ingestort, waardoor tientallen mensen die erbovenop stonden op de menigte eronder vielen.

Meer mensen dan toegestaan

Volgens minister Salvini van Binnenlandse Zaken zijn dertien gewonden er slecht aan toe. Salvini zegt dat de verantwoordelijken voor deze ramp moeten worden gevonden, "die met hun gedrag een feestelijke avond in een tragedie hebben veranderd". Volgens de minister waren er waarschijnlijk meer mensen in de nachtclub dan was toegestaan.