Postcode Loterij en Willem-Alexander willen allebei 'sociale cohesie'

Al meer dan vijftien jaar bestaan er intensieve contacten tussen de Nationale Postcode Loterij en Willem-Alexander. Sinds hij koning is, zijn deze contacten verder aangehaald. In loterijland kun je winnen (als je geluk hebt) óf verliezen, maar 'Postcodekoning' Willem-Alexander en zijn Oranjefonds winnen alleen maar.

Heel begrijpelijk dan ook dat koningin Máxima afgelopen donderdag in Amsterdam het nieuwe hoofdkantoor van de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, Vrienden Loterij en Bankgiro Loterij) officieel heeft geopend.

De Nationale Postcode Loterij stortte meteen een miljoen euro in het Oranjefonds dat Willem-Alexander en Máxima in 2002 als huwelijksgeschenk van het Nederlandse volk kregen en sponsorde ook het huwelijksfeest voor het paar in de Amsterdam Arena. Sinds 2006 is de loterij de voornaamste sponsor van het Oranjefonds. Het geschonken bedrag benadert inmiddels de 200 miljoen.

Het Droomboek

Bij de festiviteiten rond de inhuldiging van Willem-Alexander in 2013 tastte de Postcode Loterij opnieuw in de buidel. Het inhuldigingsfeest voor de nieuwe koning op het Museumplein in Amsterdam kreeg 1 miljoen euro en de loterijclub besteedde daarnaast enige miljoenen aan de uitgave van het boek "Mijn droom voor ons land".

Dit Droomboek voor de nieuwe koning werd door anderhalf miljoen Nederlanders gratis afgehaald. Op dit moment wordt het op internet massaal aangeboden voor prijzen tussen de 1 en 5 euro.

Dankzij de inleg van ruim vier miljoen Nederlanders haalde de Nationale Postcode Loterij vorig jaar een slordige 715 miljoen euro op. Het Oranjefonds is bekend van onder meer de Appeltjes van Oranje, de Burendag, Maatjes Gezocht en NL Doet. Beide organisaties besteden in hun jaarverslagen over 2017 veel positieve woorden aan elkaar. Ze benadrukken allebei zich "in te zetten voor de samenleving" door "met behulp van duizenden vrijwilligers de sociale cohesie in het Koninkrijk der Nederlanden te bevorderen".

Koninklijke banden in jaarverslagen

Het blijft niet alleen bij woorden. De jaarinkomsten van het Oranjefonds bedroegen vorig jaar 24 miljoen. Daarvan was maar liefst 20,5 miljoen afkomstig van loterijorganisaties. Het leeuwendeel ervan (15 miljoen) kwam van de Nationale Postcode Loterij.

Vanzelfsprekend legt het Oranjefonds grote nadruk op zijn banden met het koningspaar. Het geeft hoog op van "de warme betrokkenheid van ons beschermpaar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima" en het prijst hun "toewijding en persoonlijke aandacht". Verslagen en foto's van een tiental optredens van koning en/of koningin bij activiteiten van het Oranjefonds in 2017 illustreren dit.

De Nationale Postcode Loterij, die zich in haar externe communicatie overvloedig bedient van de nationale kleuren rood, wit, blauw en oranje, laat over haar ideële verwantschap met de Oranjes evenmin twijfel bestaan. Zij streeft naar eigen zeggen bij de selectie van haar goede doelen naar een nationaal draagvlak en heeft als speerpunten behalve ontwikkelingssamenwerking en natuurbescherming ook het bevorderen van de "sociale cohesie in Nederland" via "groots en oplossingsgericht denken". Met in elk geval deze laatste doelstelling zit de loterij op dezelfde lijn als de koning met diens invulling van zijn koningschap tot nu toe.

Volgens het zakenblad Quote heeft de Nationale Postcode Loterij veel baat bij haar relaties met het koningspaar en met andere leden van het Koninklijk Huis. Het imago van de loterijorganisatie zou er wel bij varen. Quote schreef nog niet zo lang geleden: "Geen betere reclame dan een prins, prinses, koning of koningin die zich min of meer verbindt aan je product."