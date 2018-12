Zes doden na paniek bij Italiaans concert

In een plaats in Midden-Italië zijn zeker zes mensen bij een concert om het leven gekomen nadat er paniek was uitgebroken. Volgens de brandweer ontstond er een run op de uitgangen toen iemand een irriterende stof in de lucht had gespoten.

De nachtclub staat in de gemeente Corinaldo, zo'n 80 kilometer onder Rimini. Duizend mensen bezochten een concert van een populaire Italiaanse rapper Sfera Ebbasta in de nachtclub "Lanterna Azzurra".

Dit zijn de eerste beelden die zijn gemaakt bij de nachtclub: