Vier arrestaties voor Britse juwelenroof, kostbare tiara nog spoorloos

De Britse politie heeft vier mensen opgepakt voor de diefstal van een kostbare tiara, ruim twee weken geleden in het graafschap Nottinghamshire. De tiara vol diamanten is ruim honderd jaar oud en heeft een waarde van miljoenen euro's.

De spraakmakende diefstal was op 20 november. De daders gebruikten zwaar gereedschap, waaronder een kettingzaag, om de vitrinekast waarin de tiara werd bewaard open te krijgen. De beveiliging kwam net te laat. De dieven namen ook een diamanten broche mee.

Nationaal erfgoed

De tiara werd in 1902 gemaakt door Cartier met diamanten uit de collectie van de hertog van Portland. Zijn vrouw droeg het juweel bij de kroning van koning Edward VII. De tiara wordt omgeschreven als nationaal erfgoed en was het pronkstuk van de Portland Collection op het landgoed Welbeck in Worksop (Nottinghamshire).

De verdachten zijn drie mannen en een vrouw tussen de 30 en 46 jaar. Ze werden opgepakt bij invallen in Carlton, Cinderhill en Bulwell. De politie had videobeelden van de diefstal verspreid om hen op het spoor te komen.

De juwelen zijn nog altijd spoorloos. Gevreesd wordt dat de diamanten uit de tiara zijn gehaald en los worden doorverkocht.