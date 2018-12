In Nuenen is een man van 60 om het leven gekomen bij een geweldsincident in een café. De politie heeft een 34-jarige verdachte uit Nuenen aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Wat er aan de confrontatie is voorafgegaan, is onduidelijk. Forensisch rechercheurs zijn bezig met onderzoek in de uitgaansgelegenheid. In het café zou nog geprobeerd zijn om de man te reanimeren.

Het incident was rond 23.00 uur. De verdachte zit vast.