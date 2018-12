Jury acht aanslagpleger Charlottesville schuldig aan moord

De man die vorig jaar zomer in Charlottesville met zijn auto in een nauwe straat inreed op demonstranten is schuldig aan moord. Tot die conclusie is een Amerikaanse jury gekomen. Zijn straf wordt later bekend, hij kan levenslang krijgen.

Charlottesville was in augustus 2017 het decor van extreem-rechtse demonstraties. In de stad verzamelden zich ook tegendemonstranten. James Fields reed met zijn auto op deze mensen in. Een vrouw van 32 werd daarbij gedood en 19 anderen raakten gewond. Na de aanslag zeiden voormalige klasgenoten en leraren dat Fields in het verleden openlijk uitkwam voor zijn nazi-sympathieën.