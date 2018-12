Spiekbriefjes en gelach: 28 Nederlanders lunchen met koning en koningin

Krimp noemt de middag met Willem-Alexander en Máxima uniek en enorm leuk. De 28 gasten werden volgens haar vrolijk bij Paleis Noordeinde ontvangen, namen vervolgens plaats aan vier verschillende tafels waarna de koning en de koningin arriveerden.

"Toen werd de viergangenlunch door lakeien geserveerd", zegt profwielrenster Kirsten Wild, die dit jaar drie wereldtitels op het WK Baanwielrennen won. "Maar het voelde meer als een viergangendiner. Het waren luxueuze en lekkere gerechten."

Spiekbriefje

Anna Akhmanova, uitgenodigd omdat ze dit jaar de Spinozapremie won, vond het knap dat Maxima tegen iedereen iets persoonlijks kon zeggen. "Ze wist dat ik oorspronkelijk uit Rusland kom en dat ik na mijn promotie in Nederland gebleven ben. We hebben een tijdje gesproken over hoe het is om Nederlands te leren."

Maar Máxima had dan ook een spiekbriefje, doet Krimp uit de doeken. "Dat zag ik toen ze aan kwam lopen. Daarna heeft ze die verstopt onder haar servet. Af en toe spiekte ze even", zegt ze. "Zo wist ze ook dat één van de genodigden vandaag jarig was, maar we hebben niet gezongen."

Jarige Amalia

Krimp zat tegenover de koningin. Naast haar had kickbokser Rico Verhoeven plaatsgenomen. "Ze hebben allebei veel humor. Rico probeerde het kickboksen uit het criminele imago te praten, maar merkte dat het lastig ging. Máxima zei namelijk dat Badr Hari ook geen goede bijdrage aan het imago geleverd had."

Krimp wist dat Máxima's dochter, kroonprinses Amalia, vandaag 15 jaar oud is geworden. Ze had een cadeautje meegenomen, dat ze aan Máxima heeft gegeven. "Een boek", zegt de directeur van de beste bibliotheek van de wereld, gehuisvest in Den Helder.

Goede gesprekken

Tijdens de lunch wisselden de koning en de koningin van tafel. "Met Willem-Alexander heb ik vervolgens gesproken over Den Helder", zegt Krimp. "Hij kent Den Helder natuurlijk heel goed, omdat hij er vroeger gewerkt heeft."

Gezamenlijke interesses had profwielrenster Wild ook met de koning. "Willem-Alexander is natuurlijk heel sport-minded, omdat hij jarenlang in het Internationaal Olympisch Comité heeft gezeten. We hebben goede gesprekken over de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio gevoerd."

Na afloop van de lunch werd er nog even informeel koffie gedronken. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima wilden door het aanbieden van een lunch hun erkenning en waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.